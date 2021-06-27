Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО: что они ответили Зеленскому

Один из немецких политиков исключил возможность поставок Германией оружия Украине для противостояния России на Донбассе

Кандидаты в канцлеры Германии. Фото: REUTERS/Christian Mang

Кандидаты на пост канцлера Германии дали понять, что на сегодняшний день нет предпосылок для членства Украины в ЕС и НАТО, особенно на фоне военного конфликта на Донбассе. Так они прокомментировали видеообращение президента Владимира Зеленского.

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DW пишет, что перед дискуссией кандидатам в канцлеры показали видеообращение Зеленского, в котором он спросил немецких политиков, "не пора ли от дипломатического игнорирования перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам" относительно членства Украины в ЕС.

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц сказали, что не могут делать заявлений по вопросу о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иной", – сказал Лашет.

Он считает необходимым, чтобы на востоке Украины действовали те же правовые нормы, что и в Западной Европе. Также политик исключил возможность поставки немецкого оружия Украине.

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Шольц, в свою очередь, считает, что ЕС сначала нужно заняться внутренними реформами, а членство Украины в НАТО пока даже не обсуждается.

А вот кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок призвала власти Германии помочь Украине в разминировании Донбасса.

"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", кандидаты на место Меркель пригрозили Путину остановкой "Северного потока – 2". Армин Лашет и Олаф Шольц готовы защищать интересы Украины в вопросе российского газопровода.

Смотрите видеообращение Зеленского с кандидатам в канцлеры: