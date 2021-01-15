Який би вигляд мали українські політики, якби були героями мультфільмів: фото

Деякі чиновники дуже схожі на персонажів відомих мультфільмів

У соціальних мережах з'явився новий тренд – показати себе мультяшного. Користувачі за допомогою програми для телефону Toonme редагують фото, перетворюючи себе на персонажа з мультфільмів різних часів.

Реклама

"Сьогодні" теж вирішили спробувати і створили цілий фотоальбом мультяшних українських політиків.

Почнемо з головного! Президент досить таки цікаво вийшов. На нижньому фото зліва Володимир Зеленський навіть нагадує справжнього персонажа – принца з мультфільму про Попелюшку.

Депутат Ірина Геращенко точно грала б Рапунцель! На верхньому фото зліва вона має вигляд дорослішої і з обрізаним волоссям героїні відомого мультика.

Реклама

Дивіться, наскільки схожі!

А ось і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Його додаток зробив дуже кумедним і ні на кого не схожим.

Реклама

Якби Юлія Тимошенко була героєм мультфільму, точно стала б якою-небудь родичкою Попелюшки.

Порівняйте самі:

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський теж вийшов досить цікавий.

В тренді Ультиматум не прийнятний: Україна жорстко відповіла Боснії по викраденій іконі

Реклама

А ось генерального прокурора Ірину Венедиктову програма зробила трохи здивованою на одному фото і серйозною – на інших.

А як би ви описали главу Верховної Ради Дмитра Разумкова? На всіх фото вийшли абсолютно різні емоції!

До речі, київський мер Віталій Кличко вийшов зовсім не такий, як він показував себе в книзі "Хто не чув, той побачить" з обраними цитатами.

"Я художник, я так бачу", – сказала б програма і домалювала меру Одеси Геннадію Трухановому волосся на голові.

Персонаж експрем'єра України Володимира Гройсмана теж можна було б використовувати у якихось мультфільмах.

Зображення заступник голови ВР Руслана Стефанчука могло б підійти до мультиків про Техас. На фото зліва знизу він якраз підходить!

Нагадаємо, напередодні Хеллоуїна ми показували, який би вигляд мали українські політики, якби були зомбі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама