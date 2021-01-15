Как бы выглядели украинские политики, если бы были героями мультфильмов: фото

Некоторые чиновники очень похожи на персонажей известных мультфильмов

В социальных сетях появился новый тренд – показать себя мультяшного. Пользователи с помощью программы для телефона Toonme редактируют фото, превращая себя в персонажа из мультфильмов разных времен.

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"Сегодня" тоже решили попробовать и создали целый фотоальбом мультяшных украинских политиков.

Начнем с главного! Президент довольно таки интересно получился. На нижнем фото слева Владимир Зеленский даже напоминает настоящего персонажа – принца из мультфильма о Золушке.

Депутат Ирина Геращенко точно играла бы Рапунцель! На верхнем фото слева она выглядит будто повзрослевшей и с обрезанными волосами героиней известного мультика.

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Смотрите, как похожи!

А вот и министр внутренних дел Арсен Аваков. Его приложение сделало очень забавным и ни на кого не похожим.

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Если бы Юлия Тимошенко была героем мультфильма, точно стала бы какой-нибудь родственницей Золушки.

Сравните сами:

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский тоже вышел довольно интересный.

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А вот генерального прокурора Ирину Венедиктову программа сделала немного озадаченной на одном фото и серьезной – на других.

А как бы вы описали главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова? На всех фото вышли абсолютно разные эмоции!

Кстати, киевский мэр Виталий Кличко вышел совсем не такой, как он показывал себя в книге "Кто не слышал, тот увидит" с избранными цитатами.

"Я художник, я так вижу", – сказала бы программа и дорисовала мэру Одессы Геннадию Труханову волосы на голове.

Персонаж экс-премьера Украины Владимира Гройсмана тоже можно было бы использовать в каких-нибудь мультфильмах.

Изображение замглавы ВР Руслана Стефанчука могло бы подойти к мультикам о Техасе. На фото слева снизу он как раз подходит!

Напомним, накануне Хеллоуина мы показывали, как бы выглядели украинские политики, если бы были зомби.

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