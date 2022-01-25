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Кадирову запропонували стати президентом РФ після Путіна – заява Кремля

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 18:38
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Прессекретар президента РФ сказав, що це право закріплено у Конституції
Дмитро Пєсков нагадав, хто є президентом РФ.
Дмитро Пєсков нагадав, хто є президентом РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації основи зовнішньої політики формулює глава держави.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши висловлювання глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що якби він був на місці президента, то давно "забрав би Україну".

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"Загалом я хочу нагадати, що основи зовнішньої політики РФ формулює глава російської держави. І, до нашої спільної радості, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", – сказав Пєсков.

"Може виставити кандидатуру"

Пєсков також зазначив, що Рамзан Кадиров може виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах у Росії:

"Як і всі громадяни Росії, Рамзан Кадиров може виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Право закріплено в Конституції, у кожного громадянина РФ певного віку, що не має для цього будь-яких законних обмежень".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, фото – РІА Новини

Що заявив Кадиров

За словами глави Чечні, якби він був на місці президента, то давно "забрав би Україну, направив туди війська, навів би лад".

"Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і загрожують нашій безпеці, ми повинні мовчати, чи що? Якби в Сирії не зупинили, це все перейшло б до нас у Росію. Так і з України все перейде до нас, потрібні запобіжних заходів вживати", – сказав Кадиров.

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Одночасно він зазначив, що є "піхотинцем" президента Росії Володимира Путіна:

"Я служу своєму народу, я – піхотинець Путіна, не жартуйте з нами! Росія була, є і буде великою державою. Навіть якщо весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Володимиром Володимировичем, тому що я йому тричі життям зобов'язаний".

Що ще Кадиров говорив про Україну

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії. За його словами, це може статися, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

"Моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці – наш народ, це наша територія", – сказав Рамзан Кадиров.

Поза тим, глава Чечні зазначив, що міг би давно сам вирішити питання щодо приєднання.

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Нагадаємо, народний депутат Євгеній Шевченко зажадав від глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень за його слова щодо приєднання України до Чечні. Він наголосив, що це образа всього українського народу.

Шевченко додав, що такі заяви є неприпустимими, а для політика і поготів.

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