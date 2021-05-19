Кабмін призначив в.о. гендиректора Чорнобильської АЕС

Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Валерія Середу.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Тимчасово поклали виконання обов'язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" на Сейду Валерія Олександровича", – написав він.

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Раніше ми писали, чи можлива ще одна аварія в Чорнобильському реакторі.

Також ми писали, що The Guardian нагадав, як після аварії на ЧАЕС радіація розповзлася по Європі.