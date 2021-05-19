Кабмин назначил и.о. гендиректора Чернобыльской АЭС

Временно исполнять обязанности директора ЧАЭС будет Валерий Середа. Фото: delo.ua
Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Валерия Середу.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Временно возложили исполнения обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича", - написал он.
Фото: скрин
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