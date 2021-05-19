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Кабмин назначил и.о. гендиректора Чернобыльской АЭС

19 мая, 19:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правительство согласовало новую кандидатуру на заседании

Временно исполнять обязанности директора ЧАЭС будет Валерий Середа. Фото: delo.ua

Временно исполнять обязанности директора ЧАЭС будет Валерий Середа. Фото: delo.ua

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Валерия Середу.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Временно возложили исполнения обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича", - написал он.

Фото: скрин

Фото: скрин

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Ранее мы писали, возможна ли еще одна авария в Чернобыльском реакторе.

Также мы писали, что The Guardian напомнил, как после аварии на ЧАЭС радиация расползлась по Европе.

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