Понівечені двері Офісу президента нікому не віддадуть: Мендель назвала причину

На Банковій не бачать у розмальованих дверях мистецтва

Офіс президента не буде нікому віддаватипошкоджені під час протестів двері – вони будуть відправлені на реставрацію.

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Про це повідомила в Instagram прессекретарка президента України Юлія Мендель.

За її словами, на Банковій не бачать у розмальованих дверях мистецтва, щоб віддавати їх на будь-які виставки.

"Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію задля економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати ніякі пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", – написала Мендель.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють у хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція та назвав акцію "художньою".

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