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Изуродованные двери Офиса президента никому не отдадут: Мендель назвала причину

29 марта, 16:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На Банковой не видят в разрисованных дверях никакого искусства

Офис президента не будет никому отдавать поврежденные во время протестов двери – они будут направлены на реставрацию.

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Об этом сообщила в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, на Банковой не видят в разрисованных дверях никакого искусства, чтобы отдавать их на какие-либо выставки.

"Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", – написала Мендель.

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Как сообщали новости "Сегодня", на передаче "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция и назвал акцию "художественной".

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двери Офис президента Юлия Мендель

Источник: Сегодня

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