Підсумки зустрічі Зеленського і Мішеля: вакцина, Крим і санкції проти РФ

Український лідер попросив покарати Росію за Крим, як це ЄС зробив на підтримку Навального

Президент Володимир Зеленський і голова Європейської ради Шарль Мішель після поїздки на Донбас сьогодні провели переговори щодо співпраці України та Євросоюзу. Вони також обговорили гарячі теми – вакцину і нові санкції проти Росії.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Вакцина від COVID-19

Співрозмовники обговорили можливість допомоги з боку ЄС про максимальне скороченні термінів поставки вакцин до України.

"Ми скоординували з паном Президентом наші подальші кроки, зокрема щодо створення дієвого механізму передачі вакцини від ЄС до країн-партнерів", – сказав Зеленський.

Реформи в Україні

Співрозмовники докладно обговорили антикорупційну і судову реформи, ситуацію навколо Конституційного Суду.

Фото: president.gov.ua

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"Судова реформа буде доведена до кінця і буде прозорою та справедливою. Щоб кожен українець міг довіряти судам і бачити, що вони функціонують для захисту їхніх інтересів та законів. Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Європейського Союзу. Ми вже досягли значних успіхів", – підкреслив Володимир Зеленський.

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Санкції проти Росії і Кримська платформа

Зеленський подякував ЄС за нові санкції проти Росії, а Мішель вкотре підтвердив, що Росія є не посередником, а учасником конфлікту.

Фото: president.gov.ua

Також обговорювалося питання "Північного потоку – 2". Президент Євроради відзначив важливість енергетичного питання для Європи, в тому числі для безпеки східноєвропейських країн.

При цьому президент України наполягає, щоб питання Криму було винесено на міжнародний порядок денний. І з цією ініціативою 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи. Його мета – створення дієвого механізму для деокупації територій. Він дуже розраховує на безпосередню участь Шарля Мішеля у цьому заході.

Крім того, Зеленський виступив з ініціативою щодо введення санкцій проти тих, хто причетний до порушення прав людини у Криму.

Перегляд Угоди про асоціацію

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Зеленський запевнив, що Україна хоче використати гнучкість Угоди для того, щоб повніше долучитися до внутрішнього ринку Євросоюзу. Київ розраховує на: перегляд Угоди, інтеграцію до спільного ринку ЄС, Угоду про спільний авіаційний простір, макрофінансову допомогу, промисловий безвіз. Реалізувати ці плани президент розраховує вже до 23-го саміту, який відбудеться цього року у Києві.

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