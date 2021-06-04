Виключно референдум – "Слуга народу" про продаж землі іноземцям

Також нардеп пояснив, чому питання продажу землі не виносили на референдум раніше

Арахамія розповів, чи будуть продавати українську землю іноземцям / Фото: Facebook

Питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

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Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає пресслужба партії.

"Ринок землі починає працювати, продаж обмежена 100 га на людину і здійснюється тільки між фізичними особами громадянами України. Стосовно питання купівлі землі іноземними структурами, то це може бути вирішене виключно на загальнонаціональному референдумі", – зазначив він.

Також нардеп пояснив, чому питання продажу землі не виносили на референдум раніше.

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"На момент, коли ухвалювали рішення про ринок землі, ще не було механізму референдуму. Потім, як і обіцяли, ми ухвалили законопроєкт про всеукраїнський референдум. Нарешті на ньому українці висловлять свою позицію. Але поки ринок землі повноцінно не запрацює, мені здається, завчасно порушувати це питання", – вважає політик.

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Нагадаємо, вчора велика палата КСУ спробувала розглянути питання конституційності земельної реформи. Однак нічого не вийшло – засідання довелося перенести через велику кількость клопотань сторін. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа