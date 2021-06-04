Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости политики

Исключительно референдум – "Слуга народа" о продаже земли иностранцам

4 июня, 14:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Также нардеп объяснил, почему вопрос продажи земли не выносили на референдум раньше

Арахамия рассказал, будут ли продавать украинскую землю иностранцам

Арахамия рассказал, будут ли продавать украинскую землю иностранцам / Фото: Facebook

Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Реклама

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-служба партии.

"Рынок земли начинает работать, продажа ограничена 100 га на человека и осуществляется только между физическими лицами гражданами Украины. Касательно вопроса покупки земли иностранными структурами – это может быть решено исключительно на общенациональном референдуме", – отметил он.

Также нардеп объяснил, почему вопрос продажи земли не выносили на референдум раньше.

В тренде
Свобода слова Савика Шустера: что светит Лукашенко и есть ли угроза для Украины

"На момент, когда принимали решение о рынке земли, еще не было механизма референдума. Затем, как и обещали, мы приняли законопроект о всеукраинском референдуме. Наконец на нем украинцы выскажут свою позицию. Но пока рынок земли полноценно не заработает, мне кажется, слишком рано поднимать этот вопрос", – считает политик.

Реклама

Напомним, вчера большая палата КСУ попыталась рассмотреть вопрос конституционности земельной реформы. Однако ничего не вышло – заседание пришлось перенести из-за большого количества ходатайств сторон. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

После враждебных заявлений Лукашенко о переговорах в Минске можно забыть – ОПУ
После враждебных заявлений Лукашенко о переговорах в Минске можно забыть – ОПУВласть
Гармаш: Лукашенко де-факто признал
Гармаш: Лукашенко де-факто признал "ЛНР" и "ДНР"Власть
"Мы не признаем Лукашенко": в "Слуге народа" пригрозили Беларуси за полеты в КрымВласть
Пора активизировать. Зеленский принял решение по Донбассу
Пора активизировать. Зеленский принял решение по ДонбассуВласть
"Коля, ну какой же ты венгерский? Ты же оболонский": Шуфрич высмеял Тищенко в Раде (видео)Власть
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять