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Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в "комнате грязи" Путина (видео)

25 января, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский политик считает, что российским депутатам в ПАСЕ лучше танцевать на шесте в кальянной комнате дворца Путина

Народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко снова "схлестнулся" в Страсбурге с российскими журналистами и объяснил, что России не место в ПАСЕ.

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Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

"Ко мне опять подошли российские пропагандисты с "Россия-1", – сказал он.

На уточнение россиянки, что они журналисты, нардеп поправил ее: "К сожалению, вы пропагандисты".

Видео: t.me/oleksiihoncharenko

Журналистка напомнила, что Гончаренко был одним из инициаторов, чтобы российскую делегацию в ПАСЕ лишили полномочий.

"Вашей делегации вместе с Толстым, Слуцким место в "комнате грязи" во дворце Путина в Геленджике. Это место для них. Вот там кальянная, на шесте им нужно выступать перед Путиным. К сожалению, они здесь выступают, но, я думаю, это не долго", – сказал политик.

Гончаренко подчеркнул, что сейчас снова Украина будет оспаривать полномочия российской делегации.

"Уверен, что коллеги нас поддержат, глядя, как вы убиваете людей химическим оружием. Вы не рассказываете на своем канале, как убиваете оппозиционеров, как бьете детей, тысячами задерживаете людей … Мы обязательно покажем всему миру, кто вы есть", – добавил депутат.

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Как сообщали новости "Сегодня", на зимней сессии ПАСЕ в 2019 году Гончаренко подарил российской пропагандистке туалетную бумагу с Путиным.

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Россия журналисты Алексей Гончаренко ПАСЕ

Источник: Сегодня

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