Гончаренко заявив про остаточну ліквідацію фракції ОПЗЖ у Раді

Фракція фактично вже припинила діяльність

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Фракцію "Опозиційна платформа "За життя" у Верховній Раді офіційно ліквідовано. Це була фракція самої проросійської партії в Україні. Про її ліквідацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" — прокоментував він.

ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Раніше нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

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Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.