Гончаренко заявив про остаточну ліквідацію фракції ОПЗЖ у Раді

Фракцію "Опозиційна платформа "За життя" у Верховній Раді офіційно ліквідовано. Це була фракція самої проросійської партії в Україні. Про її ліквідацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!" — прокоментував він.
ОПЗЖ припинила діяльність у Раді
Раніше нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".
Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під арешт.
3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.