Гончаренко заявил об окончательной ликвидации фракции ОПЗЖ в Раде

Фракция фактически уже прекратила деятельность

Гончаренко заявил, что фракции ОПЗЖ больше нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Фракция "Оппозиционная платформа "За жизнь" в Верховной Раде официально ликвидирована. Это была фракция самой пророссийской партии в Украине. О ее ликвидации сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Пятая колонна идёт вслед за хозяйским военным кораблем!" — прокомментировал он.

ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде

Ранее нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

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Ранее 12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.

3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.