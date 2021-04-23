Лікує за кордоном постковідний синдром – адвокат молодшого Гладковського про те, де НАБУ може його знайти

Син Олега Гладковського, якого 22 квітня оголосили в розшук, виїхав за кордон лікуватися від постковідного синдрому. Про це "Сьогодні" розповів адвокат сім'ї Гладковських Руслан Волинець. За його словами, захист не отримав жодних попереджень стосовно свого клієнта.

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Волинець повідомив "Сьогодні", що молодший Гладковський нещодавно перехворів на COVID-19 і тепер лікується від його наслідків за кордоном. При цьому він не уточнив, де саме проходить лікування Ігор Гладковський. Однак, за словами адвоката, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомлена про місцезнаходження адвоката.

Адвокат наголошує, що справою Гладковських до останнього часу займалася САП, а не НАБУ. Волинець стверджує, що до САП завчасно був відправленийо лист, що супроводжувався медичними документами з адресою установи, де проходить лікування Ігор Гладковський.

Також, за словами адвоката, родина Гладковських не отримала обвинувального висновку від НАБУ або САП. Волинець зазначає: його не підготували, тому що прокурор САП, який веде цю справу, в середині квітня пішов у відпустку.

"Жодних повідомлень з САП Ігорю відправлено не було. Наш адвокат спеціального прибув до САП 16 квітня, щоб отримати обвинувальний висновок. Але там йому повідомили, що прокурор до 21 квітня включно перебуває у відпустці. Відповідно, вручити документ не може", – говорить Волинець.

Також, за словами Волинця, людину можна оголосити в розшук, якщо її місцезнаходження невідоме. Однак оскільки в САП знають, де перебуває молодший Гладковський, то оголошення в розшук, на думку Волинця, незаконно.

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"І ось сьогодні з'ясовується, що Ігоря Гладковського і його адвоката викликали до НАБУ. Але жодних повісток ніхто з них не отримував. Захист вважає, що те, що відбувається, є маніпуляцією з боку правоохоронних органів. Тим більше, що, згідно із законом України, оголосити людину в розшук можна лише за умови, що її місцезнаходження невідоме", – додав він.

У чому звинувачують Ігоря Гладковського

Офіційно Ігоря Гладковського підозрюють у зловживанні впливом – це ч. 2 ст. 369-2 КК України. Правоохоронці вважають, що він був одним з творців масштабної корупційної схеми – постачав товари невідомого походження підприємствам держконцерну "Укроборонпром" з використанням компанії "Оптімумспецдеталь" та інших фірм.

За це Гладковський-молодший отримував вигоду, яка за домовленостями становила 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тис. гривень. При цьому журналісти називають значно більші суми – як мінімум 250 млн грн.

Тепер слідчі заявляють, що Гладковський ховається від слідчих і суду, а також намагається уникнути кримінальної відповідальності. У заяві НАБУ йдеться, що підозрюваного викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня і, в зв'язку з неявкою, повторно на 20-те і 21 квітня. Фігурант тричі не з'явився, тому його оголосили в розшук.

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Скандал почався 2019 року – коли журналісти Bihus.Іnfo опублікували розслідування про те, як люди з оточення п'ятого президента Петра Порошенка курирують розкрадання в оборонній сфері.

Одним з фігурантів був Ігор Гладковський, який нібито причетний до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів. За даними журналістів, він у змові з іншими чиновниками скуповував запчастини в Росії і на складах української армії, а після продавав їх державним підприємствам. При цьому часто ця продукція не відповідала будь-яким нормам якості, а ціни на неї накручувалися в рази.

Згідно з інформацією журналістів, всі договори фігурант погоджував зі своїми батьком Олегом – колишнім заступником секретаря РНБО і близьким другом п'ятого президента Петра Порошенка. Як стверджується, Гладковський-старший як мінімум один раз отримував "відкат" від незаконних операцій в розмірі 30 тис. доларів, при цьому всі слідчі органи, включаючи НАБУ, "зливали" розслідування схем за хабарі.

У розслідуванні також фігурують і інші чиновники. Одні з них – Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" 2014 року. Він, за даними Bihus.Іnfo, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів, а також домовлявся про ціну.

Третій організатор схем – Андрій Рогоза. Його журналісти назвали фахівцем з контрабанди, який і раніше заробляв на сумнівних оборонних контрактах.

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Центром незаконних угод журналісти називають підставну компанію "Оптімумспецдеталь", яка стала постачальником державних заводів і отримала контракти на сотні мільйонів гривень.

Скандал з Гладковськими зіпсував імідж Порошенка

Скандал за участю Гладковського-старшого, близького друга Петра Порошенка, стався напередодні виборів. Саме журналістське розслідування в значній мірі зіпсувало імідж тодішнього глави держави і вплинуло на результат президентських перегонів.

Реакція команди Порошенка на скандал була зім'ятою. Спочатку Гладковського виправдовували, потім все-таки звільнили з Радбезу. Але все це було дуже далеко від президентської обіцянки відрубувати руки тим, хто наважиться красти у армії.

"Недостатність боротьби з корупцією та протидія новим антикорупційним інститутам викликало неприйняття у широкого загалу обивателів, а саме у соціально відповідальної, активної частини суспільства, яка підтримала Майдан і чекала від Порошенка саме активізації боротьби з корупцією" , – заявляв ВBC політолог Володимир Фесенко.

НАБУ завершило розслідування стосовно Гладковського і "схем" в оборонці ще в грудні 2020 року. У березні 2019-го НАБУ провело понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів справи про розкрадання в оборонній промисловості, в тому числі у Олега і Ігоря Гладковських, Андрія Рогози, Віталія Жукова.

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