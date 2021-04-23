Лечит за границей постковидный синдром – адвокат младшего Гладковского о том, где НАБУ может его найти

Узнали подробности расследования дела семьи Свинарчуков-Гладковских, из-за которых Петр Порошенко проиграл два года назад президентские выборы

Сын Олега Гладковского, которого 22 апреля объявили в розыск, уехал за границу лечиться от постковидного синдрома. Об этом "Сегодня" рассказал адвокат семьи Гладковских Руслан Волынец. По его словам, защита не получила никаких уведомлений в отношении своего клиента.

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Волынец сообщил "Сегодня", что младший Гладковский недавно переболел COVID-19 и теперь лечится от его последствий за рубежом. При этом он не уточнил, где именно проходит лечение Игорь Гладковский. Однако, по словам адвоката, Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомлена о местоположении адвоката.

Адвокат подчеркивает, что дело Гладковских до последнего времени вела САП, а не НАБУ. Волынец утверждает, что в САП заблаговременно было направлено письмо, сопровожденное медицинскими документами с адресом учреждения, где проходит лечение Игорь Гладковский.

Также, по словам адвоката, семья Гладковских не получила обвинительного заключения от НАБУ или САП. Волынец отмечает: его не подготовили, потому что прокурор САП, который ведет это дело, в середине апреля ушел в отпуск.

"Никаких уведомлений из САП Игорю отправлено не было. Наш адвокат специального прибыл в САП 16 апреля, чтобы получить обвинительное заключение Но там ему сообщили, что прокурор до 21 апреля включительно находится в отпуске. Соответственно, вручить документ не может", – говорит Волынец.

Также, по словам Волынца, человека можно объявить в розыск, если его местоположение неизвестно. Однако поскольку в САП знают, где находится младший Гладковский, то объявление в розыск, по мнению Волынца, незаконно.

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"И вот сегодня выясняется, что Игоря Гладковского и его адвоката вызывали в НАБУ. Но никаких повесток никто из них не получал. Защита считает, что происходящее является манипуляцией со стороны правоохранительных органов. Тем более, что, по закону Украины, объявить человека в розыск можно лишь при условии, что его местонахождение неизвестно", – добавил он.

В чем обвиняют Игоря Гладковского

Официально Игоря Гладковского подозревают в злоупотреблении влиянием – это ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Правоохранители считают, что он был одним из создателей масштабной коррупционной схемы – поставлял товары неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием компании "Оптимумспецдеталь" и других фирм.

За это Гладковский-младший получал выгоду, которая по договоренностям составляла 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Так, только по одному договору Гладковский получил 950 тыс. гривен. При этом журналисты называют значительно большие суммы – как минимум 250 млн грн.

Теперь следователи заявляют, что Гладковский скрывается от следователей и суда, а также пытается избежать уголовной ответственности. В заявлении НАБУ говорится, что подозреваемого вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и, в связи с неявкой, повторно на 20-е и 21 апреля. Фигурант трижды не явился, поэтому его объявили в розыск.

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Скандал начался в 2019 году – когда журналисты Bihus.Іnfo опубликовали расследование о том, как люди из окружения пятого президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

Одним из фигурантов был Игорь Гладковский, который якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств. По данным журналистов, он в сговоре с другими чиновниками скупал запчасти в России и на складах украинской армии, а после продавал их государственным предприятиям. При этом часто эта продукция не отвечала каким-либо нормам качества, а цены на нее накручивались в разы.

Согласно информации журналистов, все договоры фигурант согласовывал со своими отцом Олегом – бывшим заместителем секретаря СНБО и близким другом пятого президента Петра Порошенко. Как утверждается, Гладковский-старший как минимум один раз получал "откат" от незаконных сделок в размере 30 тыс. долларов, при этом все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" расследования схем за взятки.

В расследовании также фигурируют и другие чиновники. Одни из них – Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году. Он, по данным Bihus.Іnfo, имел доступ к графику производства и потребностям заводов, а также договаривался о цене.

Третий организатор схем – Андрей Рогоз. Его журналисты назвали специалистом по контрабанде, который и раньше зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах.

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Центром незаконных сделок журналисты называют подставную компанию "Оптимумспецдеталь", которая стала поставщиком государственных заводов и получила контракты на сотни миллионов гривен.

Скандал с Гладковским испортил имидж Порошенко

Скандал с участием Гладковского-старшего, близкого друга Петра Порошенко, произошел накануне выборов. Именно журналистское расследование в значительной степени подпортило имидж тогдашнего главы государства и повлияло на исход президентской гонки.

Реакция команды Порошенко на скандал была скомканной. Сначала Гладковского оправдывали, потом все-таки уволили из Совбеза. Но все это было очень далеко от президентского обещания отрубать руки тем, кто осмелится красть у армии.

"Недостаточность борьбы с коррупцией и противодействие новым антикоррупционным институтам вызвало неприятие не у широкой массы обывателей, а именно у социально ответственной, активной части общества, поддержавшей Майдан и ожидавшей от Порошенко именно активизации борьбы с коррупцией", – заявлял ВBC политолог Владимир Фесенко.

НАБУ завершило расследование в отношении Гладковского и "схем" в оборонке еще в декабре 2020 года. В марте 2019-го НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищениях в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова.

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