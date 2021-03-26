Загибель чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі обговорять в Раді – Разумков

Верховна Рада обговорить загострення на Донбасі, в результаті якого четверо українських військовослужбовців загинули і ще двоє були поранені.

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Про це 26 березня заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"На найближчому засіданні парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога", – цитує його прес-служба Ради.

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Він зазначив, що сьогоднішній обстріл позицій ООС біля селища Шуми став вже не першим порушенням перемир'я бойовиками із загибеллю українських воїнів за останній час.

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Крім того, Разумков висловив глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих, назвавши це великою втратою для України.

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Нагадаємо, що після мінометного обстрілу під Шумами президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак почали консультації з керівниками країн "нормандської четвірки".

Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактній групі зібралася на екстрену внутрішню нараду, а її голова Леонід Кравчук попередив, що Україна виконуватиме домовленості щодо Донбасу, але не на шкоду своїм національним інтересам.

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