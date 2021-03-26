Загибель чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі обговорять в Раді – Разумков

Верховна Рада обговорить загострення на Донбасі, в результаті якого четверо українських військовослужбовців загинули і ще двоє були поранені.
Про це 26 березня заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
"На найближчому засіданні парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога", – цитує його прес-служба Ради.
Він зазначив, що сьогоднішній обстріл позицій ООС біля селища Шуми став вже не першим порушенням перемир'я бойовиками із загибеллю українських воїнів за останній час.
Крім того, Разумков висловив глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих, назвавши це великою втратою для України.
Нагадаємо, що після мінометного обстрілу під Шумами президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак почали консультації з керівниками країн "нормандської четвірки".
Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактній групі зібралася на екстрену внутрішню нараду, а її голова Леонід Кравчук попередив, що Україна виконуватиме домовленості щодо Донбасу, але не на шкоду своїм національним інтересам.
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