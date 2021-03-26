Україна повинна бути готова дати відсіч: Кравчук про ескалацію на Донбасі

Сьогодні на Донбасі ЗСУ зазнали серйозних втрат – загинули 4 бійця. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна повинна бути готовою дати відсіч Росії. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він відповів на питання, чи варто чекати нападу Росії після сьогоднішньої ескалації в районі Шумів.

"Україна щохвилини повинна бути готова дати відсіч. Ми повинні знати, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять різними шляхами – не тільки Україна, але і міжнародне співтовариство", – сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ заявив, що Україна продовжить виконувати домовленості щодо Донбасу, поки є мінський майданчик, "нормандський формат", але не на шкоду національним інтересам.

"Очікувати щось від Росії і її окупаційних адміністрацій в ОРДЛО не варто, тому що Росія була і залишається у своїй філософії – знищити Україну, це для неї головне завдання ... України як держави існувати не повинно – це позиція президента РФ Володимира Путіна. Тому чекати, що вони будуть діяти гуманно – ну це перебільшення", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія таємно перекинула на Донбас кадрових військових.

Дивіться також відео, як ЗСУ зрівняли з землею позицію бойовиків вогнем у відповідь:

Відео: facebook.com/K2.54OMBr

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