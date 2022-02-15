Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash їде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Геращенко епічно обмовилася про рішення Держдуми РФ щодо "Л/ДНР" (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардеп трохи наплутала у своєму емоційному виступі, говорячи про російських "депутатів-подонків"
Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко
Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення щодо "ЛДНР", зробила обмовку за Фрейдом.

"Що ми вимагаємо? Невідкладно санкційні списки проти кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку проти розчленування України. І це наше звернення до всього світу", – сказала вона.

Реклама

Відео з 1:27

Насправді вона мала на увазі, що Україна повинна негайно ввести санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за" визнання "так званих "Л/ДНР".

Переплутала президентів

Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, обмовилася і назвала п'ятого президента Петра Порошенка Володимиром Зеленським.

Реклама

"У 2019 році Верховна Рада завдяки ініціативі та лідерству президента Зеленського… президента Порошенка закріпила у парламенті…" – сказала вона, не встигнувши домовити, як вся зала почала сміятися.

Що вирішили у Держдумі

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
15 лютого. Гульєльмо Марконі. Рівно сто років тому цього дня розпочалися регулярні трансляції радіопередач з графства Ессекс (Англія), що стало можливим завдяки відкриттям нобеліанта з Італії...
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти