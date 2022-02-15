Геращенко епічно обмовилася про рішення Держдуми РФ щодо "Л/ДНР" (відео)

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення щодо "ЛДНР", зробила обмовку за Фрейдом.
"Що ми вимагаємо? Невідкладно санкційні списки проти кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку проти розчленування України. І це наше звернення до всього світу", – сказала вона.
Відео з 1:27
Далі по темі
Насправді вона мала на увазі, що Україна повинна негайно ввести санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за" визнання "так званих "Л/ДНР".
Переплутала президентів
Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, обмовилася і назвала п'ятого президента Петра Порошенка Володимиром Зеленським.
"У 2019 році Верховна Рада завдяки ініціативі та лідерству президента Зеленського… президента Порошенка закріпила у парламенті…" – сказала вона, не встигнувши домовити, як вся зала почала сміятися.
Що вирішили у Держдумі
- 15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" . Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.
- 14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проект постанови про консультацію з МЗС щодо проекту постанови КПРФ.
- 19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.