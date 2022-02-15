Геращенко епічно обмовилася про рішення Держдуми РФ щодо "Л/ДНР" (відео)

Нардеп трохи наплутала у своєму емоційному виступі, говорячи про російських "депутатів-подонків"

Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення щодо "ЛДНР", зробила обмовку за Фрейдом.

"Що ми вимагаємо? Невідкладно санкційні списки проти кожного покидька з Держдуми, який натиснув на кнопку проти розчленування України. І це наше звернення до всього світу", – сказала вона.

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Насправді вона мала на увазі, що Україна повинна негайно ввести санкції проти депутатів Державної Думи Росії, які проголосували за" визнання "так званих "Л/ДНР".

Переплутала президентів

Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, обмовилася і назвала п'ятого президента Петра Порошенка Володимиром Зеленським.

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"У 2019 році Верховна Рада завдяки ініціативі та лідерству президента Зеленського… президента Порошенка закріпила у парламенті…" – сказала вона, не встигнувши домовити, як вся зала почала сміятися.

Що вирішили у Держдумі