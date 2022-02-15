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Геращенко эпично оговорилась о решении Госдумы РФ по "Л/ДНР" (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 февраля, 14:55
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Нардеп немного напутала в своем эмоциональном выступлении, говоря о российских "депутатах-подонках"
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения по "ЛДНР", сделала оговорку по Фрейду.

"Что мы требуем? Безотлагательно санкционные списки против каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку против расчленения Украины. И это наше обращение ко всему миру",- сказала она.

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Видео с 1:27

На самом деле она имела ввиду, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "Л/ДНР".

Перепутала президентов

Нардеп, выступая с трибуны парламента, оговорилась и назвала пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.

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"В 2019 году Верховная Рада благодаря инициативе и лидерству президента Зеленского… президента Порошенко закрепила в парламенте…" – сказала она, не успев договорить, как весь зал начал смеяться.

Что решили в Госдуме

  • 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
  • 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
  • 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

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