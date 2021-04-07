"Лайно привезли": Степанов пригадав слова Порошенка про вакцину

Депутат поскаржився на вакцинацію, а Степанов нагадав, що про неї говорив раніше Порошенко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов різко відповів на питання, чому в Україні так повільно йде процес вакцинації, і згадав слова лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який назвав вакцину лайном. Про це він сказав на засіданні уряду.

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В онлайн-режимі до засідання уряду підключився нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який пред'явив претензії Степанову щодо повільних темпів вакцинації і проблеми із закупівлею вакцин.

На це міністр відповів, що це чергова спроба політичного хайпу, і пригадав, як лідер "ЄС" Петро Порошенко жорстко висловився щодо вакцини.

"Це людина, яка представляє політичну силу, глава якої, не соромлячись, називає вакцину, яку ми привезли, лайном. Після цього у нас виникають проблеми, в тому числі з виробником, який поставляє вакцину в Україну. Ще півтора мільйони доз, з якими є проблеми, і всі – президент України, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ – намагаємося забрати ці півтора мільйона доз, у тому числі, спілкуючись з урядом Індії. Тому нехай ці звернення робить своєму Петру Олексійовичу Порошенку", – сказав Степанов.

Нагадаємо, на початку березня Порошенко в Раді розповідав про відмову українських лікарів від щеплень проти коронавірусу: "На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, – прошу вибачення за непарламентський вислів, як прозвучало з вуст лікаря, який перебуває в розпачі, – тому що лайно привезли...".

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Тим часом, незважаючи на повільні темпи імунізації населення, Степанов заявив, що згідно з новим планом вакцинації, будуть робити близько 6 млн щеплень на місяць.

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