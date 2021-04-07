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"Г*вно привезли": Степанов припомнил слова Порошенко о вакцине

7 апреля, 14:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат пожаловался на вакцинацию, а Степанов напомнил, что о ней говорил ранее Порошенко

Министр здравоохранения Максим Степанов резко ответил на вопрос, почему в Украине так медленно идет процесс вакцинации, и вспомнил слова лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, назвавшего вакцину г*вном. Об этом он сказал на заседании правительства.

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В онлайн-режиме к заседанию правительства подключился нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который предъявил претензии Степанову в медленных темпах вакцинации и проблемах с закупкой вакцин.

На это министр ответил, что это очередная попытка политического хайпа, и припомнил, как лидер "ЕС" Петр Порошенко жестко высказался по вакцинам.

"Это человек, который представляет политическую силу, глава которой, не стесняясь, называет вакцину, которую мы привезли, дерьмом. После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцину в Украину. Еще полтора миллиона доз, с которыми есть проблемы, и все – президент Украины, премьер-министр, министр иностранных дел – пытаемся забрать эти полтора миллиона доз, в том числе, общаясь с правительством Индии. Поэтому пусть эти обращения делает своему Петру Алексеевичу Порошенко", – сказал Степанов.

Напомним, в начале марта Порошенко в Раде рассказывал об отказе украинских врачей от прививок против коронавируса: "На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, – прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, – потому что говно привезли…".

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Тем временем, несмотря на медленные темпы иммунизации населения, Степанов заявил, что согласно новому плану вакцинации, будут делать около 6 млн прививок в месяц.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Петр Порошенко Максим Степанов

Источник: Сегодня

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