Фото дня. Сніговий Київ очима Зеленського

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з вікна на Банковій. Він показав, як виглядає засніжений Київ очима глави держави.
Відповідний знімок він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно – з Новим роком!", – написав президент.
На знімку видно кілька яскравих ялинок, прикрашених гірляндами і каток, де катаються люди. У цей час якраз ішов сніг.
Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядає засніжений Київ і яка обстановка в місті.
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