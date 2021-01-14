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  1. Політика

Фото дня. Сніговий Київ очима Зеленського

14 січня, 19:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент показав, як виглядає Банкова з висоти

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з вікна на Банковій. Він показав, як виглядає засніжений Київ очима глави держави.

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Відповідний знімок він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно – з Новим роком!", – написав президент.

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На знімку видно кілька яскравих ялинок, прикрашених гірляндами і каток, де катаються люди. У цей час якраз ішов сніг.

Нагадаємо, раніше ми показували, як виглядає засніжений Київ і яка обстановка в місті.

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Київ сніг Банкова Володимир Зеленський фото дня
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