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Фото дня. Снежный Киев глазами Зеленского

14 января, 19:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент показал, как выглядит Банковая с высоты

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото из окна на Банковой. Он показал, как выглядит заснеженный Киев глазами главы государства.

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Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Facebook.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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"Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно – с Новым годом!" - написал президент.

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На снимке видно несколько ярких елок, украшенных гирляндами, и каток, где катаются люди. В это время как раз шел снег.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит заснеженный Киев и какая обстановка в городе.

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Киев снег Банковая Владимир Зеленский фото дня
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