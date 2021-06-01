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Фільми українською мовою: Рада зі скандалом відмовилася розглянути закон

1 червня, 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Документом пропонується, щоб обов'язковий український дубляж набув чинності через два місяці після скасування карантину

На фото Стефанчук у синьому костуюмі

На фото Стефанчук у синьому костуюмі / Фото: Getty Images

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкт №5554, яким передбачається відстрочка норми про підтримку української мови в кіновиробництві до кінця карантину. Про це пише PavlovskyNEWS.

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Під час голосування за включення документа до порядку денного нардеп Володимир В'ятрович кричав на весь зал: "Ганьба".

Відео: Telegram\PavlovskyNEWS

Перед цим нардепи від "Європейської солідарності" і "Голосу" блокували трибуну парламенту, вказуючи на порушення регламенту, мовляв, профільний комітет ще не розглянув документ. Засідання комітету має відбутися завтра.

Законопроект №5554 передбачає відстрочку на час карантину вимоги про поширення і демонстрації фільмів державною мовою. Переклад українською мовою стосуватиметься не тільки фільмів у кінотеатрах і на телебаченні, а й на інтернет-сайтах, де крутять фільми.

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Документом пропонується, що обов'язковий український дубляж повинен набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент Володимир Зеленський зустрівся з кінематографістами. Глава держави виступив з ідеєю об'єднати державні кіностудії в єдиний комплекс.

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