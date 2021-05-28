До Зеленського прийшли Ступка та Сумська: що обговорювали чиновники і кінематографісти

Остап Ступка, Ольга Сумська та Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів нараду на Банковій з представниками українського кінематографа, профільних відомств і комітетів Верховної Ради, іноземними послами. Вони обговорили перспективи розвитку кіноіндустрії, і які є проблеми. Про це повідомляє пресслужб ОПУ.

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Державні кіностудії

Глава держави висловився за доцільність об'єднання державних кіностудій в єдиний комплекс під управлінням Держкіно.

"Що ми з ними робимо – ми їх фінансуємо, продовжуємо нічого не робити, робимо їх приватними, робимо державно-приватне партнерство чи забуваємо цю тему? Слід також вирішити, скільки потрібно діючих кіностудій, і, можливо, деякі з них варто перетворити на музей", – сказав президент.

Зеленський з кінематографістами. Фото: president.gov.ua

Кінофестивалі

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Він запропонував розробити чіткий план і стратегію щодо необхідної кількості кінофестивалів в Україні, обсяг їх фінансування, терміни та залучення фахівців, рівень представлення України на міжнародних кінофестивалях. Зеленський нагадав, що в цьому році фестивалю "Молодість" виповниться 50 років. Тільки в цьому році на його підтримку виділено 12 млн грн.

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Художній керівник "Молодості" Андрій Халпахчі підкреслив, що для проведення подібних заходів слід використовувати систему фінансування, яка працює в світі, коли третина коштів надходить від держави, третина – від місцевої влади і ще третина – від спонсорів. За його словами, для залучення на кінофестиваль більшої кількості зірок потрібно, щоб українська кіноіндустрія росла, збільшувалася кількість студій і на них знімали кіно.

Зеленський проводить нараду про кіно. Фото: president.gov.ua

Українське кіно в кінотеатрах

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вважає, що частка українських кінострічок в кінотеатрах або на онлайн-платформах повинна бути не 5%, а не менше 25%.

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Учасники наради також запропонували керівництву держави допомогти з тим, щоб в країні був сучасний зал для кінопрем'єр. Володимир Зеленський пообіцяв посприяти вирішенню цього питання.

Держава допоможе "кіношникам"

Глава комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що найближчим часом буде представлений пакет економічних стимулів для виробників українського кіно, і закликав представників галузі долучитися до роботи.

У серпні згадають Богдана Ступку навіть за кордоном

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З нагоди святкування річниці актора Богдана Ступки буде створена паркова скульптура біля театру ім. І.Франка і барельєфа на будинку по вул. Заньковецькій, а також пройде концерт пам'яті видатного артиста 27 серпня.

Син Богдана Ступки Остап. Фото: president.gov.ua

Зеленський запропонував 27 серпня в українських громадах за кордоном влаштувати ретроспективу фільмів за участі Богдана Ступки, навіть, можливо, в рамках одного з кінофестивалів, наприклад, в Торонто.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2019 році Зеленський підписав закон про підтримку іноземного кіно в Україні. Зарубіжні кінокомпанії отримуватимуть субсидії за зйомки в Україні.