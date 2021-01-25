"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову змінила імідж – з'явилася на сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради у Верховній Раді без окулярів, що дуже незвично.
Два місяці тому вона змінила собі зачіску: замість прямого довгого волосся з'явилися укладені назад кучері.
А сьогодні вона прийшла в Раду без окулярів (важко пригадати, коли таке було востаннє), чим суттєво змінила свій зовнішній вигляд.
Користувачі Мережі вже відреагували:
"Це не Юля, це її двійник".
"Ось ця зачіска – бомба. Добре виглядає".
"Все молодшає".
"Виглядає добре, заздріть мовчки".
"Це не Юля. Хто це?".
Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Наприклад, вона починала в кінці 90-х років зі звичайнісінької зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. А останнім часом було просто випрямлене довге волосся.
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