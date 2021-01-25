"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)

У Мережі реакція українців неоднозначна – комусь вона не схожа сама на себе, але багатьом сподобалася

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову змінила імідж – з'явилася на сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради у Верховній Раді без окулярів, що дуже незвично.

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Два місяці тому вона змінила собі зачіску: замість прямого довгого волосся з'явилися укладені назад кучері.

Фото: ba.org.ua

А сьогодні вона прийшла в Раду без окулярів (важко пригадати, коли таке було востаннє), чим суттєво змінила свій зовнішній вигляд.

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Користувачі Мережі вже відреагували:

"Це не Юля, це її двійник".

"Ось ця зачіска – бомба. Добре виглядає".

"Все молодшає".

"Виглядає добре, заздріть мовчки".

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"Це не Юля. Хто це?".

Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Наприклад, вона починала в кінці 90-х років зі звичайнісінької зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. А останнім часом було просто випрямлене довге волосся.

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