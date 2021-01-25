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"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)

25 января, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Сети реакция украинцев неоднозначная – кому-то она не похожа сама на себя, но многим понравилась

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко снова сменила имидж – явилась на сегодняшнее заседание Согласительного совета в Верховной Раде без очков, что очень непривычно.

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Два месяца назад она сменила себе прическу: вместо прямых длинных волос появились уложенные назад кудри.

Фото: ba.org.ua

А сегодня она пришла в Раду без очков (трудно вспомнить, когда такое было последний раз), чем существенно изменила свой внешний вид.

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Пользователи Сети уже отреагировали:

"Это не Юля, это ее двойник".

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"Вот эта прическа – бомба. Хорошо выглядит".

"Все молодеет".

"Выглядит хорошо, завидуйте молча".

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"Это не Юля. Кто это?".

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко несколько раз меняла свой образ. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Так, она начинала в конце 90-х годов с самой обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. А последнее время были просто выпрямленные длинные волосы.

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Верховная Рада Юлия Тимошенко имидж

Источник: Сегодня

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