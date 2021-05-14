"Ця свиня остаточно знахабніла": Саакашвілі посварився з суддею ОАСК

Суддя нагадав Саакашвілі, що рішення суду в жодній країні не обговорюється, а виконується. Реформатору це не сподобалося

Саакашвілі и суддя Гарнік. Коллаж "Сегодня"

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Кирило Гарник, який скасував обов'язкове підтвердження кваліфікації моряків, назвав главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі "простроченим політичним продуктом", а той у відповідь назвав суддю "свинею".

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Після того, як Саакашвілі заявив, що рішення судді змусить моряків знову платити хабарі і побори українським чиновникам, Гарник відповів у Facebook, що потрібно не сперечатися, а виконувати рішення судів.

"Рішення суду в жодній країні не обговорюється, а виконується. Це передбачено як украінським законодавством, так і міжнародними нормами. Україна та Грузія завжди були братськими народами, і в наших народів є почуття гідності. То хто ви, пане Саакашвілі? Реформатор чи черговий прострочений політичний продукт? Це моя вам відповідь", – написав він.

У відповідь Саакашвілі заявив, що суддя своїм рішенням відкрито знущається над моряками.

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"Ця істота, яка позбавила одним розчерком пера 150 тисяч моряків і їх сім'ї єдиної перемоги за багато років, відкрито знущається не тільки над моряками, а й над усім народом України. Судова система в Україні повністю прогнила. Ця свиня остаточно знахабніла і відчайдушно чіпляється за корито, від якого її намагаються відтягнути. Іноді просто думаю, що китайські методи – це єдине, що може бути ефективним в Україні", – написав реформатор в Facebook.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство інфраструктури не планує скасовувати реформу системи дипломування моряків, незважаючи на протести. Про це морякам сказав міністр Владислав Криклій.