Єрмак оцінив шанси імпічменту Зеленському за санкції проти телеканалів

Підстав говорити про імпічмент немає, вважає Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оцінив шанси імпічменту президенту Володимиру Зеленському, яким пригрозили йому у Верховній Раді після закриття трьох телеканалів.

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В ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна" Андрій Єрмак розповів, що підстав говорити про імпічмент немає.

"Нічого несподіваного в цих заявах немає, як немає і найменшої підстави говорити про імпічмент або процедуру імпічменту", – сказав він.

Він зазначив, що в Україні можна оскаржувати рішення юридичним чином.

"Якщо є підстави, як правова демократична країна, у нас є судові органи, маса процедур, якими можна юридичним чином оскаржувати рішення, з якими хтось із громадян не згоден", – додав Єрмак.

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Нагадаємо, увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборона користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали в своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції було оскаржено у Верховному суді.

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