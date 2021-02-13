Єрмак оцінив шанси імпічменту Зеленському за санкції проти телеканалів

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оцінив шанси імпічменту президенту Володимиру Зеленському, яким пригрозили йому у Верховній Раді після закриття трьох телеканалів.
В ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна" Андрій Єрмак розповів, що підстав говорити про імпічмент немає.
"Нічого несподіваного в цих заявах немає, як немає і найменшої підстави говорити про імпічмент або процедуру імпічменту", – сказав він.
Він зазначив, що в Україні можна оскаржувати рішення юридичним чином.
"Якщо є підстави, як правова демократична країна, у нас є судові органи, маса процедур, якими можна юридичним чином оскаржувати рішення, з якими хтось із громадян не згоден", – додав Єрмак.
Нагадаємо, увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборона користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали в своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.
Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції було оскаржено у Верховному суді.
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