Ескалацію на кордоні з Україною обговорюють на Київському безпековому форумі: онлайн-трансляція

На Київському безпековому форумі говорять про дії Росії та підтримку України Заходом

У п'ятницю, 16 квітня, Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу".

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Експерти обговорюють такі теми:

Яких сценаріїв розвитку подій варто очікувати?

Яку ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?

Як оцінити реакцію США і колективного Заходу на провокації президента РФ Володимира Путіна?

Чи немає загрози нав'язування Україні ворожих намірів Кремля?

Чким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення територіальної цілісності України і встановлення довгострокового миру в цій частині Європи?

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У дискусії беруть участь наступні експерти:

Сандра Калнієте – європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської народної партії;

– європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської народної партії; Даян Френсіс – канадська журналістка, старша співробітниця Атлантичної Ради;

– канадська журналістка, старша співробітниця Атлантичної Ради; Девід Крамер – американський дипломат і міжнародний експерт;

– американський дипломат і міжнародний експерт; Джеймс Шерр – британський і міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики;

– британський і міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики; Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;

– прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму; Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму, модератор дискусії.

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Нагадаємо, раніше Яценюк назвав головну проблему нинішнього держуправління.

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