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Ескалацію на кордоні з Україною обговорюють на Київському безпековому форумі: онлайн-трансляція

16 квітня, 15:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

На Київському безпековому форумі говорять про дії Росії та підтримку України Заходом

У п'ятницю, 16 квітня, Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу".

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Експерти обговорюють такі теми:

  • Яких сценаріїв розвитку подій варто очікувати?
  • Яку ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?
  • Як оцінити реакцію США і колективного Заходу на провокації президента РФ Володимира Путіна?
  • Чи немає загрози нав'язування Україні ворожих намірів Кремля?
  • Чким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення територіальної цілісності України і встановлення довгострокового миру в цій частині Європи?

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Ескалацію на кордоні з Україною обговорюють на Київському безпековому форумі: онлайн-трансляція

У дискусії беруть участь наступні експерти:

  • Сандра Калнієте – європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської народної партії;
  • Даян Френсіс – канадська журналістка, старша співробітниця Атлантичної Ради;
  • Девід Крамер – американський дипломат і міжнародний експерт;
  • Джеймс Шерр – британський і міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики;
  • Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;
  • Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму, модератор дискусії.
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Нагадаємо, раніше Яценюк назвав головну проблему нинішнього держуправління.

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