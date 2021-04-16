Ескалацію на кордоні з Україною обговорюють на Київському безпековому форумі: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 16 квітня, Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу".
Експерти обговорюють такі теми:
- Яких сценаріїв розвитку подій варто очікувати?
- Яку ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?
- Як оцінити реакцію США і колективного Заходу на провокації президента РФ Володимира Путіна?
- Чи немає загрози нав'язування Україні ворожих намірів Кремля?
- Чким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення територіальної цілісності України і встановлення довгострокового миру в цій частині Європи?
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У дискусії беруть участь наступні експерти:
- Сандра Калнієте – європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської народної партії;
- Даян Френсіс – канадська журналістка, старша співробітниця Атлантичної Ради;
- Девід Крамер – американський дипломат і міжнародний експерт;
- Джеймс Шерр – британський і міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики;
- Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;
- Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму, модератор дискусії.
Нагадаємо, раніше Яценюк назвав головну проблему нинішнього держуправління.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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