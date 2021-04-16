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Эскалацию на границе с Украиной обсуждают на Киевском форуме по безопасности: онлайн-трансляция

16 апреля, 15:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

На Киевском форуме по безопасности говорят о действиях России и поддержке Украины Западом

В пятницу, 16 апреля, Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада".

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Эксперты обсуждают такие темы:

  • Какие сценарии развития событий следует ожидать?
  • Какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?
  • Как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?
  • Нет ли угрозы навязывания Украине враждебных намерений Кремля?
  • Каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в нашей части Европы?

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Эскалацию на границе с Украиной обсуждают на Киевском форуме по безопасности: онлайн-трансляция

В дискуссии принимают участие следующие эксперты:

  • Сандра Калниете – европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;
  • Даян Фрэнсис – канадская журналистка, старшая сотрудница Атлантического Совета;
  • Дэвид Крамер – американский дипломат и международный эксперт;
  • Джеймс Шерр – британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики;
  • Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский – директор Киевского форума по безопасности, модератор дискуссии.
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Напомним, ранее Яценюк назвал главную проблему нынешнего госуправления.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Арсений Яценюк Украина Киевский форум по безопасности
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