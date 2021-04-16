Эскалацию на границе с Украиной обсуждают на Киевском форуме по безопасности: онлайн-трансляция

В пятницу, 16 апреля, Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада".
Эксперты обсуждают такие темы:
- Какие сценарии развития событий следует ожидать?
- Какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?
- Как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?
- Нет ли угрозы навязывания Украине враждебных намерений Кремля?
- Каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления долгосрочного мира в нашей части Европы?
Читайте также: Принцип "купи козу – продай козу": Польша раскрыла тактику РФ по отношению к Украине
В дискуссии принимают участие следующие эксперты:
- Сандра Калниете – европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;
- Даян Фрэнсис – канадская журналистка, старшая сотрудница Атлантического Совета;
- Дэвид Крамер – американский дипломат и международный эксперт;
- Джеймс Шерр – британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики;
- Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский – директор Киевского форума по безопасности, модератор дискуссии.
Напомним, ранее Яценюк назвал главную проблему нынешнего госуправления.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк