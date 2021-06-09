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"Джуліані переходив всім рамки": Саакашвілі про розмову Єрмака з ексадвокатом Трампа

9 червня 2021 20:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Головний реформатор країни вважає, що у Джуліані можуть бути великі проблеми через тиск на Україну

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, коментуючи новий запис розмови глави Офісу президента Андрія Єрмака з Руді Джуліані, заявив, що ексадвокат Трампа переходив всі рамки дозволеного, поводився нахабно і в результаті це може закінчитися для нього кримінальними справами у США.

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Про це він написав у Telegram.

Днями CNN отримав запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і Єрмаком, під час якої ексадвокат Трампа закликав українську сторону почати розслідування проти Джо Байдена.

"По-перше, хочу сказати, що Джуліані просто переходив всі рамки дозволеного ... Нахабно, необачно, необережно. І я думаю, що він швидко наближається до того, що в Америці проти нього буде порушено кримінальні справи, і він може дуже погано закінчити", – написав Саакашвілі.

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Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk
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Він вважає, що Єрмак вів себе гідно у ситуації, коли на нього тиснули, пред'являли ультиматум – він вигравав час, вивертався і в тому випадку це був єдиний варіант.

"Все, що робив Єрмак, незалежно від того, хто і як до нього ставиться, було просто damage control і єдиною можливою відповіддю на нечувану нахабність з боку представника мого старого друга Трампа ... Випускник мого факультету міжнародних відносин Єрмак зробив те, що він повинен був зробити, хоча комусь це, звичайно, може і не подобається", – вважає головний реформатор України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у ексадвоката Трампа знайшли докази з пошти Луценка і Насірова. Імена українців спробували приховати, але американські слідчі знайшли спосіб їх розкрити.

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