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Дмитро Белянський: "Велика деолігархізація" готова перерости в дві програми на тиждень

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
13 серпня, 15:12
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Автор і ведущий телепроекту "Велика деолігархізація" Дмитро Белянський розповів про майбутнє свого проекту

Телевізійний проєкт "Велика деолігархізація", який виходить на телеканалі "Україна 24", може перерости в дві програми на тиждень.

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Таку можливість не виключив автор і ведучий телевізійного проекту "Велика деолігархізація", член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський в інтерв'ю "Апострофу" .

"Починаючи з 3 липня щотижнева програма "Велика деолігархізація" виходить в ефір на двох каналах, що входять в Медіа Групу "Україна" – по суботах о 22:00 на інформаційному каналі-лідері "Україна 24" і щопонеділка о 0:10 на загальнонаціональному каналі-лідері "Україна". Різниця між цими двома показами поки носить технічний характер, але, в загальному, ми вже готові до того, щоб робити дві різні програми в тиждень – контенту вистачає", – каже Белянський.

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Дмитро Белянський також зазначив, що поки рано говорити про те, чи вдалося реалізувати задумане при запуску проекту.

"Сказати, чи вдалося реалізувати задумане – зможемо по завершенню телевізійного проекту. Його доля безпосередньо пов'язана з розвитком реально існуючого суспільно-політичного процесу, відомого під назвою "деолігархізація", – сказав Белянський.

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Нагадаємо, що недавно до команди "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24" , приєдналася екс-прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Також до команди приєднався незвичайний колумніст Артем Погорєлов. Артем розповідає про реформи президента Володимира Зеленського особливим способом – шляхом ілюстрації підсумків тижні в картинах.

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