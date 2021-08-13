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Дмитрий Белянский: "Большая деолигархизация" готова перерасти в две программы в неделю

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
13 августа, 15:12
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Автор и ведущий телепроекта "Большая деолигархизация" Дмитрий Белянский рассказал о будущем своего проекта

Телевизионный проект "Большая деолигархизация", который выходит на телеканале "Украина 24", может перерасти в две программы в недели.

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Такую возможность не исключил автор и ведущий телевизионного проекта "Большая деолигархизация", член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский в интервью "Апострофу".

"Начиная с 3 июля еженедельная программа "Большая деолигархизация" выходит в эфир на двух каналах, входящих в Медиа Группу "Украина" – по субботам в 22:00 на информационном канале-лидере "Украина 24" и по понедельникам в 0:10 на общенациональном канале-лидере "Украина". Разница между этими двумя показами пока носит технический характер, но, в общем, мы уже готовы к тому, чтобы делать две разные программы в неделю – контента хватает", – отметил Белянский.

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Дмитрий Белянский также отметил, что пока рано говорить о том, удалось ли реализовать задуманное при запуске проекта.

"Сказать, удалось ли реализовать задуманное – сможем по завершению телевизионного проекта. Его судьба напрямую связана с развитием реально существующего общественно-политического процесса, известного под названием "деолигархизация", – сказал Белянский.

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Напомним, что недавно к команде "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24", присоединилась экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Также к команде присоединился необычный колумнист Артем Погорелов. Артем рассказывает о реформах президента Владимира Зеленского особым способом – путем иллюстрации итогов недели в картинах.

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