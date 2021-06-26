Русский
$ 27,46
32,79
  1. Влада

Депутати стрибали як діти – Кучма згадав, як ухвалювали Конституцію 25 років тому

26 червня 2021 14:10

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

За переконанням Кучми, історія показала правильність тодішнього рішення, яке дало можливість країні розвиватися

Леонід Кучма підписав Основний закон. Фото Олександра Клименка

Леонід Кучма підписав Основний закон. Фото Олександра Клименка

Суверенітет української держави не може бути підданий перегляду – це сьогодні невід'ємна частина Конституції.

Реклама

Про це пише президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма у статті до 25-річчя ухвалення Конституції України для "Голосу України".

Політик зазначає, що права і свободи громадян, розділення гілок влади та територіальна цілісність – це речі, які ми вже сприймаємо як даність, але так було не завжди.

"Так було ще у першій половині 90-х. Принаймні, під час свого прем’єрства у 1992—1993 роках я мав безліч нагод переконатися у незбалансованості відносин виконавчої та законодавчої гілок влади, яка була реально здатна гальмувати перебіг реформ. А без швидкого та кардинального реформування — насамперед економіки — надій на український успіх не було", – зазначає Кучма.

Конституція України була остаточно прийнята 28 червня 1996 року о 9-й годині 18 хвилин.

"Я ніколи не забуду найяскравіші моменти того ранку. Депутати, які стрибають у проходах, як діти, коли на табло з’являються цифри вирішального голосування. Пляшка шампанського, з якої розливають і "своїм", і "чужим"… То справді були миті, які мають бути закарбовані в українській історії як приклад нашого вміння порозумітися, переступивши через власні вигоди та амбіції, коли спільне майбутнє вимагає компромісу", – згадує політик.

За словами Кучми, Конституція стала справою усього його 10-річного президентства. Конституційний процес він ініціював за кілька тижнів після обрання, а за кілька тижнів до кінця своєї другої каденції добився прийняття "парламентсько-президентської" політреформи, яку часто називають Конституцією 2004 року. Кучма упевнений, що час підтвердив – історично це був правильний вибір, а країна здійснила стрімкий злет і зазнала глибоких змін.

Реклама

Нагадаємо, до Дня Конституції НБУ ввів в обіг пам'ятну монету – на реверсі монети на матовому тлі пазлів зображені дзеркальні абриси людей, малий Державний Герб України та напис: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (внизу праворуч).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та НімеччиниВлада
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти Росії
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти РосіїВлада
Плани на зустріч із Байденом і підстава від Лукашенка: головне з інтерв'ю Зеленського
Плани на зустріч із Байденом і підстава від Лукашенка: головне з інтерв'ю ЗеленськогоВлада
Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?
Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?Влада
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умову
Зеленський готовий повністю розірвати відносини з Донбасом: названо умовуВлада
Без грошей і медалей. Зеленський підписав санкції проти Фірташа і Фукса
Без грошей і медалей. Зеленський підписав санкції проти Фірташа і ФуксаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти