Депутати стрибали як діти – Кучма згадав, як ухвалювали Конституцію 25 років тому

Леонід Кучма підписав Основний закон. Фото Олександра Клименка

Суверенітет української держави не може бути підданий перегляду – це сьогодні невід'ємна частина Конституції.

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Про це пише президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма у статті до 25-річчя ухвалення Конституції України для "Голосу України".

Політик зазначає, що права і свободи громадян, розділення гілок влади та територіальна цілісність – це речі, які ми вже сприймаємо як даність, але так було не завжди.

"Так було ще у першій половині 90-х. Принаймні, під час свого прем’єрства у 1992—1993 роках я мав безліч нагод переконатися у незбалансованості відносин виконавчої та законодавчої гілок влади, яка була реально здатна гальмувати перебіг реформ. А без швидкого та кардинального реформування — насамперед економіки — надій на український успіх не було", – зазначає Кучма.

Конституція України була остаточно прийнята 28 червня 1996 року о 9-й годині 18 хвилин.

"Я ніколи не забуду найяскравіші моменти того ранку. Депутати, які стрибають у проходах, як діти, коли на табло з’являються цифри вирішального голосування. Пляшка шампанського, з якої розливають і "своїм", і "чужим"… То справді були миті, які мають бути закарбовані в українській історії як приклад нашого вміння порозумітися, переступивши через власні вигоди та амбіції, коли спільне майбутнє вимагає компромісу", – згадує політик.

За словами Кучми, Конституція стала справою усього його 10-річного президентства. Конституційний процес він ініціював за кілька тижнів після обрання, а за кілька тижнів до кінця своєї другої каденції добився прийняття "парламентсько-президентської" політреформи, яку часто називають Конституцією 2004 року. Кучма упевнений, що час підтвердив – історично це був правильний вибір, а країна здійснила стрімкий злет і зазнала глибоких змін.

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Нагадаємо, до Дня Конституції НБУ ввів в обіг пам'ятну монету – на реверсі монети на матовому тлі пазлів зображені дзеркальні абриси людей, малий Державний Герб України та напис: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (внизу праворуч).