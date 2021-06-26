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Депутаты прыгали как дети – Кучма вспомнил, как принимали Конституцию 25 лет назад

26 июня 2021 14:10

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

По убеждению Кучмы, история показала правильность тогдашнего решения, которое позволило стране развиваться

Леонид Кучма подписал Основной закон. Фото Александра Клименко

Леонид Кучма подписал Основной закон. Фото Александра Клименко

Суверенитет украинского государства не может быть подвергнут пересмотру – это сегодня неотъемлемая часть Конституции.

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Об этом пишет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма в статье к 25-летию принятия Конституции Украины для "Голоса Украины".

Политик отмечает, что права и свободы граждан, разделение ветвей власти и территориальная целостность – это вещи, которые мы уже воспринимаем как данность, но так было не всегда.

"Так не было еще в первой половине 90-х. По крайней мере, во время своего премьерства в 1992-1993 годах я имел множество возможностей убедиться в несбалансированности отношений исполнительной и законодательной ветвей власти, которая была реально способна тормозить ход реформ. А без быстрого и кардинального реформирования – в первую очередь экономики – надежд на украинский успех не было ", – отмечает Кучма.

Конституция Украины была окончательно принята 28 июня 1996 года в 9 часов 18 минут.

"Я никогда не забуду яркие моменты в то утро. Депутаты, которые прыгают в проходах, как дети, когда на табло появляются цифры решающего голосования. Бутылка шампанского, из которой разливают и" своим ", и" чужим "... Это были мгновения, которые должны быть запечатлены в украинской истории как пример нашего умения найти общий язык, переступив через собственные выгоды и амбиции, когда общее будущее требует компромисса", – вспоминает политик.

По словам Кучмы, Конституция стала делом всего его 10-летнего президентства. Конституционный процесс он инициировал через несколько недель после избрания, а за несколько недель до конца своей второй каденции добился принятия "парламентско-президентской" политреформы, которую часто называют Конституцией 2004 года. Кучма уверен, что время подтвердило – исторически это был правильный выбор, а страна осуществила стремительный взлет и претерпела глубокие изменения.

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Напомним, ко Дню Конституции НБУ ввел в обращение памятную монету – на реверсе монеты на матовом фоне пазлов изображены зеркальные абрисы людей, малый Государственный Герб Украины и надпись: КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ (внизу справа).

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