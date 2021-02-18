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Преступления на Донбассе: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

18 февраля, 14:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Заместителю министра обороны РФ Картаполову в Украине грозит пожизненный срок

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение сообщено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);
  • ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством).

В СБУ отметили, что Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов .

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По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

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Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

  • обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины;
  • принимал участие в организации вероломного убийства украинских воинов у Иловайска во время их выхода по так называемому зеленому коридору под предоставленные "гарантии" руководства РФ;
  • обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее ветеран спецназа полковник Рафаэль Люкманов рассказал в интервью сайту "Сегодня", что во время планирования операции под Иловайском в августе 2014 года украинское командование допустило ряд просчетов, которые привели к окружению и поражению частей ВСУ и добровольческих батальонов.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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СБУ дебальцево иловайск подозрение
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