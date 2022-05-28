Що сталося з Порошенком на кордоні з Польщею: з'явилися подробиці

П'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, якого напередодні помітили на українсько-польському кордоні, відмовили у виїзді з країни. Причиною відмови прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа.
Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на співрозмовників у Державній прикордонній службі.
Що відомо?
За даними джерела, о 21:50 27 травня до пункту пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в Європейський Союз, та 5 людей супроводу.
Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.
Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа виявилося неможливо визначити його дійсність: не зчитувався QR-код.
За даними УП, Порошенку та його оточенню роз'яснили, що через це вони не можуть перетнути державний кордон.
О 23:50 п'ятий президент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.
Медведчук дав свідчення проти Порошенка
- Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною в 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі в цьому п'ятого президента Петра Порошенка.
- Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.
- У Порошенка закликають не довіряти свідченням нардепа Віктора Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, яку очолювана Порошенком політсила оприлюднила на своєму сайті.