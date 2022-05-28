Що сталося з Порошенком на кордоні з Польщею: з'явилися подробиці

Політик хотів взяти участь у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО

Порошенка не випустили з України. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, якого напередодні помітили на українсько-польському кордоні, відмовили у виїзді з країни. Причиною відмови прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на співрозмовників у Державній прикордонній службі.

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Що відомо?

За даними джерела, о 21:50 27 травня до пункту пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в Європейський Союз, та 5 людей супроводу.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа виявилося неможливо визначити його дійсність: не зчитувався QR-код.

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За даними УП, Порошенку та його оточенню роз'яснили, що через це вони не можуть перетнути державний кордон.

О 23:50 п'ятий президент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.

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