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Что произошло с Порошенко на границе с Польшей: появились подробности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 мая, 13:53
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Политик хотел принять участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО
Порошенко не выпустили из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Порошенко не выпустили из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, которого накануне заметили на украинско-польской границе, отказали в выезде из страны. Поводом отказа пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собеседников в Государственной пограничной службе.

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Что известно?

По данным источника, в 21:50 27 мая в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR-код.

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По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу.

В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Медведчук дал показания против Порошенко

  • Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания о закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.
  • Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
  • У Порошенко призывают не доверять показаниям нардепа Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, которое возглавляемая Порошенко политсила обнародовала на своем сайте.

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Герої не вмирають!

Пограничник, остановивший врага... Полковник Виталий Кучерявый – начальник отдела КПВВ «Счастье» Луганского пограничного отряда. Его подразделение одним из первых встретило врага, в течение долгого времени отражая атаки. Десятки единиц уничтоженной техники, взятые в плен оккупанты, спасенные жизни побратимов – так проявил себя полковник Кучерявый. Погиб во время боя. Герой Украины. Посмертно.

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