Будуть страшні втрати: Аваков пригрозив Росії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час поїздки на Донбасзаявив, що Росія зазнає величезних втрат у разі масштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
За його словами, підрозділи Нацгвардії готові до виконання завдань і дати відсіч агресору.
"Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", – сказав Аваков.
При цьому міністр зазначив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була в 2014 році: і з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду.
"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", – додав глава МВС.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Арсен Аваков влучно охарактеризував війська РФ на кордоні з Україною, заявивши – скажена собака знову біля наших воріт.
Тим часом Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч окупантів. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і ціна вторгнення.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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