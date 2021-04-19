Будуть страшні втрати: Аваков пригрозив Росії

Захід повинен утримати агресора від різких дій, але якщо не вийде – Росію чекають великі проблеми на українській землі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час поїздки на Донбасзаявив, що Росія зазнає величезних втрат у разі масштабного вторгнення в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

За його словами, підрозділи Нацгвардії готові до виконання завдань і дати відсіч агресору.

"Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", – сказав Аваков.

При цьому міністр зазначив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була в 2014 році: і з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду.

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"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", – додав глава МВС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Арсен Аваков влучно охарактеризував війська РФ на кордоні з Україною, заявивши – скажена собака знову біля наших воріт.

Тим часом Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч окупантів. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і ціна вторгнення.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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