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Будут страшные потери: Аваков пригрозил России

19 апреля, 17:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Запад должен удержать агрессора от резких действий, но если не получится – Россию ждут большие проблемы на украинской земле

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки на Донбасс заявил, что Россия понесет огромные потери в случае масштабного вторжения в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, подразделения Нацгвардии готовы к выполнению задач и дать отпор агрессору.

"Начиная с 2014 года – мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий", – сказал Аваков.

При этом министр отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году: и с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта.

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"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", – добавил глава МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Арсен Аваков метко охарактеризовал войска РФ на границе с Украиной, заявив – бешеная собака снова у наших ворот.

Тем временем Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, к концу апреля там ожидается около 110 тысяч оккупантов. Мы разбирались, какие есть самые вероятные сценарии и цена вторжения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Донбасс Арсен Аваков

Источник: Сегодня

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