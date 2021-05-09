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Найбільше диво, яке не зникає: українські політики закликали подякувати за материнську любов

9 травня, 19:43

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Сьогодні у світі відзначають День матері, на честь якого у соцмережах діляться фотографіями і словами вдячності матусям

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з Днем матері і закликав українців подякувати рідним матусям за турботу й саме життя.

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"Подякуймо сьогодні нашим мамам. За турботу, тепло і науку. За саме життя. Материнська любов – найбезкорисніша у світі. Найбільше диво, яке дається людині від народження і не зникає ніколи. Дякую, мамо. Прошу одного – здоров’я і щастя бути разом. Хай будуть щасливими ваші мами!" пише політик у фейсбуці.

Також двічі прем'єр-міністр України поділився фотографією матусі.

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А лідер Радикальної партії Олег Ляшко показав цілий ролик з кадрами сімейного архіву.

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"Мама – найкращий друг... Мама – ангел, який береже нас від всякого лиха… Мамі ми завдячуємо своїм життям… Мамина молитва – найбільш щира і сильна, тому допомагає нам на ниві життя… Вітаю із Днем матері свою маму Любов Павлівну, маму моїх двох найкращих дітей Росіту, любу тещу Римму Олександрівну та всіх матерів у світі", - пише Ляшко у соцмережі.

Нагадаємо, на честь Дня матері президент України Володимир Зеленський поділився родинними фото – дитячим, на руках у матусі, а також власної родини з дітьми.

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