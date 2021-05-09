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Большое чудо, которое не исчезает: украинские политики призвали поблагодарить за материнскую любовь

9 мая, 19:43

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Сегодня в мире отмечают День матери, в честь которого в соцсетях делятся фотографиями и словами благодарности мамам

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил с Днем матери и призвал украинцев поблагодарить родных мам за заботу и саму жизнь.

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"Поблагодарим сегодня наших мам. За заботу, тепло и науку. За саму жизнь. Материнская любовь – самая бескорыстная в мире. Самое большое чудо, которое дается человеку от рождения и не исчезает никогда. Спасибо, мама. Прошу одного – здоровья и счастья быть вместе. Пусть будут счастливы ваши мамы!" пишет политик в фейсбуке.

Также дважды премьер-министр Украины поделился фотографией матери.

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А лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал целый ролик с кадрами семейного архива.

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"Мама – лучший друг... Мама – ангел, который хранит нас от всякого зла... Маме мы обязаны своей жизнью... Мамина молитва – самая искренняя и сильная, поэтому помогает нам на ниве жизни... Поздравляю с Днем матери свою маму Любовь Павловну, маму моих двух лучших детей Роситу, любимую тещу Римму Александровну и всех матерей в мире", пишет Ляшко в соцсети.

Напомним, в честь Дня матери президент Украины Владимир Зеленский поделился семейными фото – детским, на руках у мамы, а также собственной семьи с детьми.

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