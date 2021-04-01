Понад 50 млн доларів готівкою і рояль: що задекларував Порошенко

Основний дохід п'ятого президента України Петра Порошенка в 2020 році становили дивіденди, близько півмільйона гривень він заробив у Раді, а 30 мільйонів довелося витратити на захист у судах.

Реклама

Про це свідчить опублікована в середу ввечері декларація.

Доходи

У 2020 році Петро Порошенко заробив 504 540 гривень як депутат Верховної Ради. Також він задекларував понад 214 млн гривень дивідендів і 7 млн гривень відсотків із депозитів у Міжнародному інвестиційному банку.

Ще 295 тисяч п'ятий президент отримав після відчуження власності.

Водночас Порошенко сплатив у 2020 році понад 23 млн гривень податків і військового збору.

Реклама

Порошенко також задекларував готівку - 51,2 млн доларів і 42,3 млн гривень.

Видатки

Витратив у 2020 році п'ятий президент не менше, ніж заробив. Причому, згідно з декларацією, більш як 30 мільйонів пішло на юридичні послуги для захисту у відкритих проти нього кримінальних справах, а близько 1,8 млн грн витратив на рекламу.

В тренді Кулеба змістовно поговорив з Блінкеном про Крим, Донбас і агресію Росії

У прес-службі Порошенка повідомили, що в 2020 році він також витратив 150 мільйонів гривень на благодійність, зокрема на боротьбу з коронавірусом, але в декларації ця сума не вказана.

Цінне майно

Щодо цінних речей, то серед них представлені як предмети мистецтва – близько сотні картин, так і дорогі годинники, меблі, люстри і навіть рояль, а також інші предмети інтер'єру.

Крім того, в декларацію внесені ювелірні вироби, шуби і сумки Марини Порошенко.

Автомобілі

Реклама

Якщо вірити декларації, у родини Порошенків три автомобілі:

Mercedes-Benz S 500L 4Matic і Mercedes-Benz S600L належать самому п'ятого президенту;

Jaguar XF – у власності Марини Порошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і його дружина за минулий рік заробили 22,7 млн грн, основний дохід у них – від прав на торговельні марки.

Ми також повідомляли, що заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий у декларації про доходи за 2020 рік вказав, що володіє церквою, величезним особняком, квартирами і 5 земельними ділянками.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама