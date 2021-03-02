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Бойові катери і супутникові знімки: куди ще підуть 125 млн доларів допомоги США Україні

2 березня, 16:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

До кінця року США можуть виділити Україні ще 150 мільйонів

В рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає від США 125 млн доларів, які підуть на навчання, обладнання та консультативні послуги, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО.

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Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Ці дії підтверджують прихильність США до забезпечення оборонної летальної зброї, щоб Україна могла більш ефективно захищатися від російської агресії.

Пакет "Ініціатива допомоги щодо безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). включає в себе два додаткові військові патрульні катери Mark VI для розширення можливостей України з патрулювання та захисту своїх територіальних вод. На сьогодні США передали в цілому вісім патрульних катерів Mark VI. USAI також включає:

  • надання ЗСУ додаткових контр-артилерійських радарів і тактичного обладнання;
  • постійну підтримку супутниковими знімками і можливостями їх аналізу;
  • обладнання для надання меддопомоги військовослужбовцям та бойової евакуації.

Ще 150 млн доларів, виділених Конгресом США 2021 році, буде надано, коли Пентагон у співпраці з Держдепом підтвердять, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах, як того вимагає Національне управління оборони.

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Міноборони США закликає Київ продовжувати реформи щодо посилення цивільного контролю над збройними силами, підвищення прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також модернізації свого оборонного сектору в інших ключових областях відповідно до принципів і стандартів НАТО.

З 2014 року США виділили Україні допомогу в сфері безпеки на суму понад 2 млрд доларів і залишаються прихильними до надання допомоги Києву в проведенні цих реформ для просування його євроатлантичних устремлінь на підтримку безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України, йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, влітку-2020 США схвалили продаж Україні до 16 патрульних сучасних військових катерів Mark VI та обладнання до них.

Також повідомлялося, що американські патрульні катери класу Island повинні прибути в Україну протягом першого півріччя 2021 року.

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США НАТО допомога ВСУ катер артилерія помощь военным реформи супутники

Джерело: Сьогодні

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