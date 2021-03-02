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Боевые катера и спутниковые снимки: куда еще пойдут 125 млн долларов помощи США Украине

2 марта, 16:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

До конца года США могут выделить Украине еще 150 миллионов

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США 125 млн долларов, которые пойдут на обучение, оборудование и консультативные услуги, чтобы помочь ВСУ сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Эти действия подтверждают приверженность США к обеспечению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии.

Пакет "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark VI для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark VI. USAI также включает:

  • предоставление ВСУ дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования;
  • постоянную поддержку спутниковыми снимками и возможностями их анализа;
  • оборудование для оказания медпомощи военнослужащим и боевой эвакуации.

Еще 150 млн долларов, выделенных Конгрессом США в 2021 году, будут предоставлены, когда Пентагон в сотрудничестве с Госдепом подтвердят, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах, как того требует Национальное управление обороны.

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Минобороны США призывает Киев продолжать реформы по усилению гражданского контроля над вооруженными силами, повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации своего оборонного сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

С 2014 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2 млрд долларов и по-прежнему привержены оказанию помощи Киеву в проведении этих реформ для продвижения его евроатлантических устремлений в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, летом-2020 США одобрили продажу Украине до 16 патрульных современных военных катеров Mark VI и оборудования к ним.

Также сообщалось, что американские патрульные катера класса Island должны прибыть в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

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США НАТО помощь ВСУ катер артиллерия помощь военным реформы спутники

Источник: Сегодня

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