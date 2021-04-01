Беззастережна підтримка України: реакція Заходу на "гру м'язами" Кремля

Кремлю порадили не залякувати українську владу і утриматися від агресії

На тлі загострення ситуації на Донбасі і стягування Росією своїх військ до кордонів України (як на території регіонів РФ, так і в окупованих Криму і районах Донбасу) Захід вкотре однозначно підтримав України.

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Сайт "Сьогодні" розбирався в заявах України та її партнерів щодо ескалації на фронті і загрозливої поведінки Кремля.

Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував небажання країни-агресора підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

"Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", – заявив він.

Своїми діями Росія завела ситуацію на Донбасі в глухий кут, виходом з якого є тільки дипломатія, додав Кулеба, закликавши Москву припинити військове нагнітання, а також негайно і "беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню".

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НАТО

1 квітня посли країн-членів Північноатлантичного альянсу провели екстрену нараду, на якій висловили стурбованість через стягування російських військ до кордонів України.

Крім того, вони засудили порушення Кремлем укладеної в липні 2020 року угоди про припинення вогню, в результаті чого минулого тижня біля Шумів загинули чотири військовослужбовці ЗСУ.

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля по деескалації напруженості", – підкреслили в НАТО.

США

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори зі своїм українським колегою Андрієм Тараном і запевнив, що у випадку ескалації російської агресії його країна підтримає Україну.

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"Міністр оборони підкреслив, що у випадку ескалації Штати не полишать Україну одну", – повідомили в Пентагоні.

Напередодні спікер Міноборони США Джон Кірбі сказав, що дестабілізуючі дії РФ підривають всі зусилля з деескалації, досягнуті раніше за посередництва ОБСЄ.

Відреагували і в Держдепартаменті. Спікер зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс порадив Кремлю утриматися від агресивних дій, підкресливши що "не слід залякувати" Україна пересуваннями своїх військ.

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Канада

1 квітня Кулеба переговорив зі своїм канадським колегою Марком Гарно, який "беззастережно" засудив дії Росії, які призвели до загибелі чотирьох військовослужбовців і підтвердив "незмінну" підтримку Оттавою суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Дотримання режиму припинення вогню має основоположне значення задля забезпечення прогресу в мирному врегулюванні конфлікту на сході України", – зазначили з цього приводу в МЗС Канади.

Важлива зустріч

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Також цього самого дня аташе з питань оборони США, Канади і Великої Британії зустрілися з керівництвом військових структур України – міністром Тараном, його заступниками Анатолієм Петренком та Олександром Поліщуком, командувачем Об'єднаними силами Сергієм Наєвим і начальником ГУР Кирилом Будановим.

"Ми підтримуємо Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, і уважно стежимо за ситуацією в Україні", – йдеться в спільній заяві аташе.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, РФ збирає війська в прикордонних з Україною регіонах, а також окупованих частинах Донбасу і в Криму через санкції, які були введені стосовно нардепа Віктора Медведчука, і беззастережної підтримки з боку Заходу.

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