Безоговорочная поддержка Украины: реакция Запада на "игру мускулами" Кремля

Кремлю посоветовали не запугивать украинскую власть и воздержаться от агрессии

На фоне обострения ситуации на Донбассе и стягивания Россией своих войск к границам Украины (как на территории регионов РФ, так и в оккупированных Крыму и районах Донбасса) Запад в очередной раз однозначно поддержал Украины.

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Сайт "Сегодня" разбирался в заявлениях Украины и ее партнеров касательно эскалации на фронте и угрожающего поведения Кремля.

Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал нежелание страны-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

"Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы", – заявил он.

Своими действиями Россия завела ситуацию на Донбассе в тупик, выходом из которого является только дипломатия, добавил Кулеба, призвав Москву прекратить военное нагнетание, а также немедленно и "безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня".

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НАТО

1 апреля послы стран-членов Североатлантического альянса провели экстренное совещание, на котором выразили обеспокоенность из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Кроме того, они осудили нарушение Кремлем заключенного в июле 2020 года соглашения о прекращении огня, в результате чего на прошлой неделе возле Шумов погибли четыре военнослужащих ВСУ.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – подчеркнули в НАТО.

США

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Андреем Тараном и заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

В тренде Кулеба содержательно поговорил с Блинкеном о Крыме, Донбассе и агрессии России

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"Министр обороны подчеркнул, что в случае эскалации Штаты не оставят Украину одну"‎, – сообщили в Пентагоне.

Накануне спикер Минобороны США Джон Кирби сказал, что дестабилизирующие действия РФ подрывают все усилия по деэскалации, достигнутые ранее при посредничестве ОБСЕ.

Отреагировали и в Госдепартаменте. Спикер внешнеполитического ведомства Нед Прайс посоветовал Кремлю воздержаться от агрессивных действий, подчеркнув что "не следует запугивать" Украину передвижениями своих войск.

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Канада

1 апреля Кулеба переговорил со своим канадским коллегой Марком Гарно, который "безоговорочно" осудил действия России, которые привели к гибели четырех военнослужащих и подтвердил "неизменную" поддержку Оттавой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Соблюдение режима прекращения огня имеет основополагающее значение для обеспечения прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины", – отметили по этому поводу в МИД Канады.

Важная встреча

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Также в этот день атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с руководством военных структур Украины – министром Тараном, его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком, командующим Объединенными силами Сергеем Наевым и начальником ГУР Кириллом Будановым.

"Мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и внимательно следим за ситуацией в Украине", – гласит совместное заявление атташе.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, РФ собирает войска в приграничных с Украиной регионах, а также оккупированных частях Донбасса и в Крыму из-за санкций, которые были введены в отношении нардепа Виктора Медведчука, и безоговорочной поддержки со стороны Запада.

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