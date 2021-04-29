Без SWIFT Росію чекає катастрофа: Кравчук навів яскравий приклад

Росія може бути відключена від міжнародної платіжної системи, і тоді її торгівля з країнами піде коту під хвіст

Якщо Росію відключать від платіжної системи SWIFT, то у неї виникнуть великі проблеми із зовнішньою торгівлею, це може підкосити основне джерело доходів – отримання грошей від інших країн за газ. Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Реклама

За його словами, Росія буде відключена від світових фінансових розрахунків.

"Це будуть не просто наслідки, а катастрофічні наслідки. Уявіть собі: Росія експортує газ, але не може отримати за це долари, тому що немає механізмів оплати газу в рублях – такої валюти, визнаної світом, не існує", – сказав Кравчук.

Він зазначив, що зовнішня торгівля, інвестиції тощо стають просто нереальними для Росії.

"Це означає, що Росія може вести торгівлю тільки з країнами, які будуть розраховуватися або рублями, або іншими валютами, але не доларом і не євро", – підкреслив Кравчук і пожартував, що є тільки один варіант – мільярди готівки в валізах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 квітня Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав Європейський Союз відключити Росію від SWIFT через агресію проти України.

Своєю чергою віцеголова фракції Європейської народної партії Калнієте називала умову відключення РФ від SWIFT.